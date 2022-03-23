ФНС ускорит выплату налоговых вычетов

Граждане смогут быстрее получить имущественные и социальные налоговые вычеты. Фото: Павел Ворожцов

ФНС сокращает срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов до 15 дней. Речь идёт о социальных и имущественных вычетах.

Руководство Федеральной налоговой службы уже разослало в налоговые инспекции распоряжение о сокращении срока проверок по декларациям 3-НДФЛ. Эти документы граждане подают для получения налоговых вычетов. До этого та же процедура занимала три месяца, ещё месяц давался на возврат средств россиянам. По имущественным вычетам проверка проводилась один месяц, ещё 15 дней было отведено на зачисление денег.

Ожидается, что ускорение выплаты налоговых вычетов будет актуально в условиях санкционного давления, пишет РБК. Это позитивно скажется на бюджетном процессе — сократится срок оборота средств граждан и ускорится процесс вовлечения их в оборот реального сектора экономики. При этом у профильных сотрудников будет меньше времени на запрос информации от налогоплательщиков, это может увеличить риски отказов в возврате.

Напомним, что налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Есть несколько вычетов: имущественный, социальные (на благотворительность, лечение, образовательные услуги, занятия спортом), инвестиционные, профессиональные, стандартные (для льготных категорий граждан и семей с детьми).

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