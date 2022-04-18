Российские банки возобновляют продажи наличной валюты

Речь идёт о валюте, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Фото: Алексей Кунилов

С сегодняшнего дня в России гражданам вернули возможность покупать наличную валюту в банках.

Речь идёт о деньгах, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Эти банкноты ЦБ РФ разрешил продавать гражданам до 9 сентября.

Как ранее писала "Областная газета", право на продажу валюты Центробанк ограничил в начале марта на фоне нестабильности курса рубля. Позднее, 8 апреля, регулятор заявил о смягчении временного порядка — с 11 апреля россиянам разрешили получить с открытых до 9 марта вкладов наличными не только доллары, но и евро.

Действие общего лимита снятия денег — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро — сохранили до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему могли получить в рублях.