Уральцы вернули 44,7 миллиона благодаря урокам финансовой грамотности

В 2021 году обучение прошли более 1,4 миллиона граждан. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области растёт число людей, посещающих мероприятия по повышению финансовой грамотности. В 2021 году в них приняли участие более 1,4 миллиона граждан.

Благодаря действующей в регионе программе обучения за 2021 год потребители финансовых услуг возместили в досудебном и судебном порядке 44,7 миллиона рублей. По словам руководителя областного Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, в 2021 году большинство обращений были традиционно связаны с работой банков и микрофинансовых организаций: навязыванием дополнительных платных услуг, дезинформацией по поводу процентных ставок, незаконными действиями по взысканию задолженности.

"Интерес к теме финансовой грамотности за последний год вырос более чем на 20 процентов, и это неслучайно. Он связан, в том числе, с быстрым внедрением и распространением новых цифровых сервисов и технологий, с возможностью бесплатно и в режиме онлайн получать необходимую информацию. В непростых экономических условиях повышение финансовой грамотности жизненно необходимо для принятия более обоснованных решений, понимания имеющихся рисков, защищённости от мошеннических действий. Все это оказывает непосредственное влияние на экономическую и социальную стабильность", – отметил на заседании координационного совета по повышению финансовой грамотности в Свердловской области министр финансов региона Александр Старков.

Оператор программы "Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018–2023 годы" — региональный центр финансовой грамотности, созданный на базе УрГЭУ. Работу программы контролирует межведомственный координационный совет, в который входят представители отраслевых министерств, ЦБ РФ в УрФО, Управления Роспортребнадзора по Свердловской области.