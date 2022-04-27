Владимир Путин заявил, что решение по индексации пенсий и зарплат примут в ближайшие дни

Владимир Путин 27 апреля встретился с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин 27 апреля встретился с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В ходе выступления глава государства пообещал скорое принятие решения по вопросу индексации соцвыплат и зарплат бюджетников.

"В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере", — передаёт слова президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поручил парламентариям проработать для этого все необходимые поправки и правовые механизмы. Также глава государства подчеркнул, что государство усилит поддержку бизнеса и стратегических отраслей экономики.

К слову, ранее "Областная газета" писала о том, когда в мае стоит ждать пенсий. Выплата мер соцподдержки через банки будет осуществлена досрочно — 29 апреля. А тем, кому денежные средства приносят на дом, в том числе и пенсионерам, по графику с 3 мая.

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