Центробанк предложил схему возврата переведенных мошенникам денег

Банки-плательщики хотят обязать приостанавливать на 2 дня зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе Центробанка. Фото: Павел Ворожцов

ЦБ РФ предложил обязывать банки-плательщики на 2 дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе регулятора, о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента.

"Сейчас распространено телефонное мошенничество, под влиянием которого граждане переводят деньги добровольно. Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора. Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе", — цитируют директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова "Известия".

Вадим Уваров уточнил, что в базе Центробанка есть данные о счетах, которые мошенники используют для перечисления похищенных денег. Таким образом, по словам представителя ЦБ РФ, будет создан "период охлаждения", когда у человека будет время обдумать и оценить совершаемые действия.

Кроме того, Центробанк предложил возвращать похищенные злоумышленниками деньги, если банк-отправитель платежа получил от Банка России информацию из базы, но не учел ее и совершил перевод на такой счет. Предполагается, что средства должны возместить, даже если мошенническая операция прошла с использованием социальной инженерии.

Напомним, в конце апреля Центробанк предложил установить для кредитных организаций 30-дневный срок возврата украденных мошенниками денежных средств. Изначально планировалось, что на это будет уходить до 3 дней. По последним данным, при установлении факта денежного перевода без согласия клиента банк должен будет вернуть средства в течение 30 дней после получения соответствующего заявления. Это следует из поправок в 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

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