Правительство запустило льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов

Льготная ставка не будет превышать 9% годовых. Фото: Александр Зайцев

В России запускают пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготная ставка не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей.

В 2022 году планируется выдать около 8 тысяч кредитов на строительство.

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