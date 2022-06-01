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1 июня 2022, 12:42

Правительство запустило льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов

  Юлия Пастух
Мужчина с топором

Льготная ставка не будет превышать 9% годовых. Фото: Александр Зайцев

В России запускают пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготная ставка не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей.

В 2022 году планируется выдать около 8 тысяч кредитов на строительство.

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Областная газета Свердловской области

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