ПФР увеличит размер пособий в связи с ростом прожиточного минимума

Увеличатся выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей и размер пособий беременным женщинам. Фото: Алексей Кунилов

В связи с ростом прожиточного минимума в стране Пенсионный фонд увеличит ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей и увеличит размер пособий беременным женщинам.

В Свердловской области женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, будут теперь получать 7 358,50 рублей в месяц. Родители детей 8–16 лет в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка) с июня будут получать 7 078 руб., 10 617,00 руб. и 14 156 рублей в месяц соответственно.

Первыми увеличенные выплаты получат родители, которые оформят пособия в июне. Деньги будут зачислены в течение 5 рабочих дней после того, как будет принято положительное решение по заявлению. Таким образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере. Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле. Подавать новое заявление не требуется.

Как ранее писала "Областная газета", с 1 июня на Среднем Урале были установлены следующие величины прожиточного минимума:

для трудоспособного населения — 14 717 рублей (+23%);

для пенсионеров — 11 612 рублей (+22%);

для детей — 14 156 рублей (+19,5%).

Напомним, с 1 июня по всей стране страховые пенсии неработающих россиян, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда увеличатся на 10%. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Корректировка произведена в соответствии с решением президента РФ.

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