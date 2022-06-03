Россияне смогут расплачиваться картой "Мир" в турецких отелях

По ожиданиям Ростуризма, до конца этого года карту "Мир" будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян. Фото: Галина Соловьева

Ростуризм прорабатывает с представителями турецких властей вопрос оплаты туристических услуг российскими банковскими картами. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Рассчитываем, что до конца этого года карту "Мир" будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян. На днях общалась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги данной картой почти во всех отелях Турции", — пишет глава Ростуризма в своем телеграм-канале.

Зарина Догузова также отметила, что в Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту "Мир", однако рекомендовала на случай необходимости также иметь при себе наличные денежные средства.

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