Россияне смогут расплачиваться картой "Мир" в турецких отелях

Ростуризм прорабатывает с представителями турецких властей вопрос оплаты туристических услуг российскими банковскими картами. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Рассчитываем, что до конца этого года карту "Мир" будут принимать в основных популярных направлениях отдыха россиян. На днях общалась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги данной картой почти во всех отелях Турции", — пишет глава Ростуризма в своем телеграм-канале.
Зарина Догузова также отметила, что в Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту "Мир", однако рекомендовала на случай необходимости также иметь при себе наличные денежные средства.
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