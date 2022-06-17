В Свердловской области в 8 раз увеличили количество точек оформления Единой социальной карты

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Единая социальная карта (ЕСК) "Уралочка" доступна сегодня в 800 пунктах выдачи.

На заседании межведомственной рабочей группы под председательством первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова озвучили промежуточные итоги реализации проекта.

"Развитие проекта "Единая социальная карта" остается актуальной и перспективной задачей, а сферы использования ЕСК необходимо поступательно и планомерно расширять. Жителям Свердловской области выдано уже более 183 тысяч карт", – отметил Алексей Шмыков.

Отметим, карты "Уралочка", предоставляющие жителям региона меры соцподдержки, начали оформлять с августа 2020 года. Более 92% от числа выданных карт – с финансовым приложением. Также на карту можно получить и те пособия, для которых необходима карта "Мир" (на основе которой выпускается ЕСК), а также оплатить товары, работы и услуги.

В июне "Уралочку" презентовали на специализированном форуме "Карта жителя и городские сервисы 2022" (Wecon). Проект также получил признание на всероссийском уровне, став призером конкурса "Проектный Олимп 2021" в номинации "Лучший проект года". "В мае 2022 года разработчик платформы Единой социальной карты стал номинантом "Премии Номер Один", которую проводят Союз уральских промышленников и Фонд поддержки бизнеса Свердловской области", – рассказал заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов.

Получить карту можно во всех офисах оператора, банка Синара (бывший СКБ-банк), Почта-банка, в почтовых отделениях Почты России, в отделениях банка ВТБ и в МФЦ. Оформление и выдача "Уралочки" занимает 15 минут.

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