Минтруд разработал схему увеличения пенсий для неработающих пенсионеров

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Министерство труда РФ разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие 3 года.

Согласно предложенной министерством схеме, пенсия будет расти в среднем на 6,8% в год, а к 2025 году среднегодовой размер пенсионных выплат составит 24 477 руб.

Пропорционально увеличится и фиксированная выплата к страховой пенсии: в 2023 году — до 7 711,75 руб., в 2024-м — до 8 182,17 руб., в 2025-м — до 8 509,46 руб. Работающих пенсионеров индексация в ближайшие три года не коснется, передает РБК со ссылкой на проект бюджета ПФР на 3 года.

Напомним, с 1 июня 2022 года страховые пенсии неработающих россиян, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда увеличились на 10%.