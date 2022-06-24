Сбер введет комиссию за переводы на карты других банков через их приложения и сайты

При этом за переводы до 50 тыс. рублей в месяц между клиентами Сбера комиссия взыматься не будет. Фото: Галина Соловьева

С 1 июля Сбер введет комиссию в 1,25% за перевод через приложения и сайты других банков. Минимальная комиссия составит 30 рублей, а максимальная — 150 рублей.

При этом за переводы до 50 тыс. рублей в месяц между клиентами Сбера комиссия взыматься не будет.

"Если планируете переводить больше, можете подключить подписку на переводы в приложении СберБанк Онлайн. Также вы можете переводить без комиссии до 100 000 рублей в месяц клиентам других банков через СБП", — говорится в сообщении на сайте банка.

Для переводов в валюте комиссия составит: минимальная — 1 доллар/евро, максимальная — 3 доллара/евро.

В Сбере отметили, что такое решение было принято в соответствие с практикой других банков, у которых давно имеются аналогичные ограничения. Также в сообщении отмечается, что Сбер имеет самую развитую сеть банкоматов в стране, что также дает большие преимущества для владельцев карт.