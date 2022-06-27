Губернатор Евгений Куйвашев досрочно индексировал зарплаты врачам, учителям и соцработникам

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

С 1 августа 2022 года на 4% будет проиндексирована заработная плата работников государственных бюджетных, автономных и казенных больниц, школ, соцучреждений Свердловской области. Постановление об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее планировалось увеличить минимальные размеры окладов, ставок заработной платы с 1 сентября 2022 года.

Мера направлена на поддержку сотрудников, которые обеспечивают деятельность отраслей образования и молодежной политики, социальной сферы, физической культуры и спорта, здравоохранения, занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и других, на которые не распространяется действие майских указов президента России, а также работников МФЦ.

Согласно одному из майских указов, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200%.

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