Губернатор Евгений Куйвашев досрочно индексировал зарплаты врачам, учителям и соцработникам

С 1 августа 2022 года на 4% будет проиндексирована заработная плата работников государственных бюджетных, автономных и казенных больниц, школ, соцучреждений Свердловской области. Постановление об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее планировалось увеличить минимальные размеры окладов, ставок заработной платы с 1 сентября 2022 года.
Мера направлена на поддержку сотрудников, которые обеспечивают деятельность отраслей образования и молодежной политики, социальной сферы, физической культуры и спорта, здравоохранения, занятости, ветеринарии, лесного хозяйства и других, на которые не распространяется действие майских указов президента России, а также работников МФЦ.
Согласно одному из майских указов, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200%.
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