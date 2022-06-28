Темы дня

Экономика / Личные финансы
28 июня 2022, 16:25

В Свердловской области расширили возможность использования маткапитала

  Влад Гашенко
Деньги

Фото: Алексей Кунилов

Теперь многодетные семьи смогут оплатить подключение к газу средствами материнского капитала, не дожидаясь двухлетия ребенка. Эти изменения приняли депутаты на заседании Законодательного собрания Свердловской области. 

Областная поддержка может быть направлена на разработку проектной документации, приобретение и монтаж внутридомового газового оборудования и пусконаладочные работы.

"Понимаю, что подключение газа для многих жителей слишком дорого. Поэтому рад, что появилась возможность потратить областной материнский капитал – а это 152 тысячи рублей – на подключение к газу", – сказал губернатор, обращаясь к депутатам Заксобрания Свердловской области.

Отметим, что возможность использования областного маткапитала для газификации жилья была закреплена законодательно еще в 2017 году, но тогда разрешалось использовать деньги на указанные цели не ранее чем по истечении двух лет со дня рождения или усыновления ребенка. 

В 2022 году на меры соцподдержки, связанные с догазификацией, предусмотрено больше 192 миллионов рублей. Варианты увеличения предельного размера компенсации прорабатываются, а также идет работа по расширению перечня получателей. Медицинские и педагогические работники, живущие и работающие в поселках городского типа или сельской местности, уже по инициативе губернатора находятся в списках льготников.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.06.2022, 16:25 / Экономика
В Свердловской области расширили возможность использования маткапитала
28.06.2022, 15:58 / Общество
В Камышлове 56 детей-сирот получили собственное жилье
28.06.2022, 15:42 / Общество
Автокран насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
28.06.2022, 15:30 / Общество
Екатеринбуржцы и гости уральской столицы смогут посетить выставку "Глазами Донбасса"
28.06.2022, 14:30 / Общество
В Екатеринбурге появился Новосинарский бульвар