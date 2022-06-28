В Свердловской области расширили возможность использования маткапитала

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Теперь многодетные семьи смогут оплатить подключение к газу средствами материнского капитала, не дожидаясь двухлетия ребенка. Эти изменения приняли депутаты на заседании Законодательного собрания Свердловской области.

Областная поддержка может быть направлена на разработку проектной документации, приобретение и монтаж внутридомового газового оборудования и пусконаладочные работы.

"Понимаю, что подключение газа для многих жителей слишком дорого. Поэтому рад, что появилась возможность потратить областной материнский капитал – а это 152 тысячи рублей – на подключение к газу", – сказал губернатор, обращаясь к депутатам Заксобрания Свердловской области.

Отметим, что возможность использования областного маткапитала для газификации жилья была закреплена законодательно еще в 2017 году, но тогда разрешалось использовать деньги на указанные цели не ранее чем по истечении двух лет со дня рождения или усыновления ребенка.

В 2022 году на меры соцподдержки, связанные с догазификацией, предусмотрено больше 192 миллионов рублей. Варианты увеличения предельного размера компенсации прорабатываются, а также идет работа по расширению перечня получателей. Медицинские и педагогические работники, живущие и работающие в поселках городского типа или сельской местности, уже по инициативе губернатора находятся в списках льготников.