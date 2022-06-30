Вдарим по соточке

Банкнота номиналом 100 рублей в новом дизайне поступила в обращение 30 июня. В Банке России пояснили, что у купюры не только изменили внешний вид, но и усилили защиту. Впервые на российских деньгах напечатали QR-код, который ведет на страницу, где размещена подробная информация об оформлении и признаках подлинности.

— Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу, основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату. Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме, – рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

О предстоящей модернизации банкнот образца 1997 года Банк России заявил еще в марте 2021-го. Обновить планируется шесть номиналов, в том числе 10-рублевую купюру, которая практически ушла из обращения. Теперь в дизайне российских денег действует принцип «одна банкнота – один город – один федеральный округ».

На лицевой стороне новой сторублевой купюры сохранились виды Москвы, на обороте появились достопримечательности Центрального округа. На 50 рублях также останется Санкт-Петербург, изменятся объекты и добавятся виды Северо-Западного федерального округа.

На купюрах номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а также достопримечательности федеральных округов.

У новых денег будет более надежная защита и продолжительный срок жизни. Специальная лакировка банкнот увеличивает износоустойчивость до 30 %. Эту технологию уже опробовали на выпущенных в 2017 году 200-рублевых купюрах.

Новые деньги в обращение будут поступать поочередно. Все шесть модернизированных номиналов напечатают только к 2025 году. Заменять банкноты образца 1997 года моментально никто не собирается, новые купюры постепенно сами вытеснят старые, но окончательно это произойдет, по мнению экспертов, только к 2035 году. Сейчас же нам всем придется привыкать к новому дизайну денег.

– Есть люди пожилые, которым бывает приходится очень долго объяснять, что это новые деньги, что их выпускают. Бывает, что и не верят, а если в кассе других купюр нет, процесс становится сложным. До сих пор случается, когда сдаю новые 200-рублевые купюры, покупатели отказываются брать их, говорят – они ненастоящие! – поделилась наблюдениями кассир магазина Юлия Русинова.

Опрос Наличные или безнал? Сергей Рыбалко, житель Екатеринбурга: – Каждый день пользуюсь наличкой, раз по 20. Мне удобно, наверное, в силу привычки. Да и надежнее. Безнал может зависнуть, вот карточку у меня заблокировали, и я пропал без денег. Сергей Птицын, житель Среднеуральска: – В основном использую безнал, но на всякий случай в паспорте всегда ношу 50-рублевую купюру – мало ли, в автобусе пригодится. Елена Привалова, жительница Березовского: – Я не пользуюсь наличкой совсем. Как только появляются купюры, сразу иду закидывать их на карту: не удобно, когда мелочь в карманах, а если крупная сумма, то вообще боюсь, украдут. Наталья Хаертдинова, жительница Екатеринбурга: – Очень редко пользуюсь наличкой, для меня безнал удобнее. Наличка, это: с собой надо таскать кошелек, не всегда удобно доставать, например, в толпе, долго расплачиваться. Евгений Сколков, житель Верхней Пышмы: – Пользуюсь только наличными, давно потерял карту. Как заблокировал ее, так больше и не возвращался к безналу. Лариса Горелова, жительница Екатеринбурга: – Часто пользуюсь купюрами. Для меня они были, есть и будут удобнее. Я ими получаю зарплату, вот и все.