Счетная палата предложила запретить выдавать льготную ипотеку на "однушки"

Фото: Галина Соловьева

Счетная палата РФ предложила в интересах россиян исключить студии и однокомнатные квартиры из всех ипотечных программ с господдержкой.

"Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой – государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. В большинстве случае, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия", – цитирует аудитора Счетной палаты Наталью Трунову РИА Новости.

Аудитор отметила, что программы господдержки необходимы, но они должны предоставляться на комфортных для россиян условиях – каждому члену семьи по личной комнате.

Читайте также:

Владимир Путин предлагает снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.