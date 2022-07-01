Счетная палата предложила запретить выдавать льготную ипотеку на "однушки"

Счетная палата РФ предложила в интересах россиян исключить студии и однокомнатные квартиры из всех ипотечных программ с господдержкой.
"Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой – государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. В большинстве случае, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия", – цитирует аудитора Счетной палаты Наталью Трунову РИА Новости.
Аудитор отметила, что программы господдержки необходимы, но они должны предоставляться на комфортных для россиян условиях – каждому члену семьи по личной комнате.
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