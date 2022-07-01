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Экономика / Личные финансы
1 июля 2022, 09:42

Счетная палата предложила запретить выдавать льготную ипотеку на "однушки"

  Юлия Пастух
Ключи в руках мужчины

Фото: Галина Соловьева

Счетная палата РФ предложила в интересах россиян исключить студии и однокомнатные квартиры из всех ипотечных программ с господдержкой.

"Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой – государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. В большинстве случае, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия", – цитирует аудитора Счетной палаты Наталью Трунову РИА Новости.

Аудитор отметила, что программы господдержки необходимы, но они должны предоставляться на комфортных для россиян условиях – каждому члену семьи по личной комнате.

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Областная газета Свердловской области

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