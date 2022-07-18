В России начали выдавать ипотеку под 3% на дачи

СНТ должно находиться на территории, приравненной к сельской. Фото: Алексей Кунилов

Жителям РФ с июля начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах. Одним из условий выдачи является нахождение СНТ на сельской территории.

Ранее кредиты на такие объекты не предоставляли. Спрос на загородную недвижимость начал расти после пандемии, и сейчас тренд набирает обороты, говорят эксперты. Дачная ипотека поддержит россиян, при этом цены на эти объекты в ближайшее время увеличиваться не будут, передают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости.

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