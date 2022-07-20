Младенцы у руля

В Свердловской области размер регионального материнского капитала в 2022 году составляет 152 310 рублей за рождение третьего ребенка. Фото: Наталья Казакова

За счет средств материнского капитала теперь можно оплачивать любые детсады, включая частные – такое решение приняла в конце прошлой недели Госдума. Сейчас парламентарии предлагают еще один вариант использования выплат за рождение детей: возможно, скоро их можно будет потратить на покупку автомобиля.

Не роскошь

Госдума разработала очередные поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Изменения предполагают возможность приобретения за счет маткапитала автомобиля. К машине, которую можно приобрести, предлагается ввести ряд требований: она должна быть российской, новой, не мощнее 125 лошадиных сил, стоить не дороже 2 миллионов рублей и иметь не менее трех пассажирских мест. В настоящий момент поправки направлены в правительство.

– Автомобили подорожали, при этом без машины семье с детьми очень тяжело. Часто у людей даже нет альтернативы, чтобы отвезти ребенка, например, на учебу. Мы предлагаем повысить доступность автотранспорта для семей с детьми, в том числе направляя на его покупку средства маткапитала. Государству это тоже выгодно: выплаты за рождение детей уже заложены в бюджете, а через покупку автомобиля они сразу возвращаются в экономику страны. Работают автозаводы, а каждое рабочее место там – это 6 рабочих мест в смежных отраслях, – рассказала «ОГ» одна из инициаторов поправок, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В парламенте приводят результаты опроса рекрутингового агентства: каждый второй россиянин поддерживает возможность потратить маткапитал на покупку автомобиля. Среди таких желающих и жительница Екатеринбурга Надежда Мясницкая. Два года назад в семье Надежды родился второй ребенок. Родители долго думали, куда направить полученные от государства деньги, но так и не решили.

– Еще когда ребенок родился, я очень хотела купить на материнский капитал машину. Накопить возможности нет, кредиты брать не хочется, но автомобиль нужен: старшего сына отвезти в школу, в спортивную секцию, дочь – в детский сад. Мы любим выезжать всей семьей на природу. Пока был один ребенок, нас брали с собой друзья, либо ездили на электричке. Теперь это делать сложно, – рассказала Надежда.

Предложения разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля вносились и раньше, но поддержки в парламенте не находили. Законодатели опасались, что такая мера откроет возможности для «обналичивания» сертификата: ребенок не будет владельцем, а машину можно продать. Сейчас же предлагается покупать за счет маткапитала автомобиль в общую собственность с ребенком, а если возникнет необходимость продать транспорт в течение трех лет, то деньги придется вернуть в пенсионный фонд.

Новые инструменты

Еще одно новое направление, куда можно реализовать средства материнского капитала – оплата частного детского сада. Соответствующие поправки в закон Госдума приняла 15 июля. Платить за дошкольное учреждение из маткапитала можно было и ранее, но выбирать приходилось только те заведения, которые имели статус юридических лиц, а чаще всего небольшие садики открывают индивидуальные предприниматели. Они так же, как и крупные учреждения, имеют лицензию на ведение образовательной деятельности, но до внесения поправок оплачивать услуги таких садиков родители могли только из своего кармана. Частные сады востребованы, так как детей туда принимают с полутора лет, а иногда и раньше.

– Рядом с нашим домом есть хороший частный садик. Там всего одна небольшая группа, дети получают много внимания от воспитателей, но стоимость пребывания в нем 15 тысяч рублей в месяц. Для нашей семьи это дороговато, поэтому перевели ребенка в муниципальный сад. Там дешевле, правда расположен он не так удобно. Сейчас, скорее всего, переведем сына обратно в частный садик, раз можно платить за счет маткапитала, – поделилась своими планами мама троих детей Марина Соколова.

Упрощение схемы В июле правительство РФ приняло постановление, которое позволяет рефинансировать ипотеку за счет материнского капитала по одному документу – о получении средств от банка. Все остальное кредитная организация сделает самостоятельно. По решению правительства РФ проще стало покупать жилье за счет маткапитала в кооперативах. Отпала необходимость предоставлять справку в Пенсионный фонд России на земельный участок, где предполагается возвести дом.

С 1 февраля 2022 года маткапитал проиндексировали – 693 тысячи рублей теперь получают семьи, где в 2020 году и позднее родился второй ребенок – 524,5 тысячи рублей — семьи с одним ребенком, рожденным или усыновленным в 2020 году и позднее – 168,6 тысячи рублей доплатят семьям за рождение второго ребенка