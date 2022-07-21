Деньги к деньгам

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До конца 2022 года Министерство финансов Свердловской области планирует обучить финансовой грамотности не менее 100 тыс. уральцев. В условиях текущей экономической турбулентности такой ликбез крайне актуален. Пока же «ОГ» рассказывает на конкретных примерах и с рекомендациями экспертов, как в нынешней ситуации уберечь и преумножить свои сбережения.

К 2023 году количество жителей Свердловской области, обученных финансовой грамотности, составит суммарно 1,5 млн человек, сообщали «ОГ» в мае в министерстве финансов региона. По итогам 2021 года 1,4 млн уральцев уже прошли разные мероприятия, где учились правильно распоряжаться своими деньгами. Сейчас планируется охватить еще 100 тысяч человек.

– В непростых экономических условиях повышение финансовой грамотности жизненно необходимо: это более обоснованные решения, понимание имеющихся рисков, защищенность от мошеннических действий. Все это оказывает непосредственное влияние на экономическую и социальную стабильность граждан, – заявлял глава минфина Александр Старков.

Чтобы чувствовать себя более устойчивым на фоне непредсказуемой экономической ситуации, аналитики фондового рынка и консультанты по финансовой грамотности дают разные советы, как распоряжаться средствами.

Кризис поднял ставки

В конце февраля – начале марта на фоне роста ключевой ставки Центробанка и стремительного падения курса национальной валюты банки ввели повышенные проценты по рублевым вкладам. Этим воспользовались граждане, отдающие предпочтение традиционным инвестиционным продуктам.

– В конце февраля пошла в один из банков, чтобы получить проценты по вкладу. Была приятно удивлена, мне предложили переоформить вклад на более высокую процентную ставку. Была где-то 6,5 процентов, а предложили – 24 процента. Я восприняла такое предложение банка как материальную поддержку населения, особенно старшего поколения. Видела в зале немало пенсионеров, пришедших по вопросу своих вкладов. Знаю, что другие банки также повысили ставки, что вкладчиков, конечно, порадовало, – рассказывает пенсионерка Нина Комарова.

Александр Ефимов, который самостоятельно занимается инвестированием уже более десяти лет, поступил аналогично еще в кризис 2014 года. Начинал с 10 тысяч под 10–18 процентов годовых. За 5–6 лет накопил более 1,4 миллиона рублей.

– После этого задумался, куда еще можно вложиться. Специального образования у меня нет. Инвестиционный ликбез проходил самостоятельно. Читал газеты, специализированные сайты – материалы для «чайников». Так узнал про индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). С 2019 года начал инвестировать в него – покупаю у государства облигации. Проценты там примерно как у банка. В кризис – чуть больше. Плюс государство страхует облигации на всю сумму, – рассказывает он.

Еще одно преимущество ИИС – работающим гражданам государство дает возможность вернуть с индивидуального инвестиционного счета НДФЛ – до 52 тысяч рублей в год. Чтобы получить этот максимум, нужно иметь ежегодную зарплату не менее 400 тысяч рублей и пополнить счет на эту сумму.

– Так я делал на протяжении трех лет – это минимальный срок, в течение которого нельзя снимать деньги со счета. Если закрыть счет раньше, надо будет вернуть вычет, заплатить штраф и пени, – поясняет Александр. – Вычет и проценты шли сразу на карту. В сумме получалось более 70 тысяч рублей ежегодно.

Депозиты или диверсификация

В настоящее время срок действия «дорогих» вкладов подходит к концу. Эксперты расходятся во мнении, как дальше гражданам распоряжаться деньгами.

– Уже в обозримом будущем истекает срок действия «дорогих» среднесрочных депозитов, открытых весной, когда ключевая ставка ЦБ РФ составляла 20%. После серии ее понижений банковские вклады более не гарантируют высокую доходность, поэтому вложенные средства можно перенаправить на фондовый рынок – других доходных альтернатив практически нет, – говорит директор ООО «КГ «Аудит», представитель АО «Финам» в Екатеринбурге Михаил Слуцкер.

– При выборе способа вложений мы рекомендуем клиентам исходить из личных финансовых целей и желаемого срока получения дохода. Этим следует руководствоваться вне зависимости от текущей конъюнктуры, – считает управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. Самым простым и надежным способом получить фиксированную доходность, по его словам, остается банковский вклад.

– Если для клиента важно иметь возможность в любой момент использовать сбережения, то наиболее комфортным вариантом будет накопительный счет. Вклады и накопительные счета по-прежнему пользуются стабильным спросом у свердловчан, несмотря на корректировку ставок до уровня начала года. В ожидании дальнейшего снижения ставок многие клиенты переразмещают средства с закрывающихся вкладов на новые депозиты, фиксируя доступный доход. Также стимулируют интерес сезонные акции, – поясняет Алексей Долгов.

Кандидат экономических наук, доцент УрГЭУ Алексей Волков убежден: нужно всегда распределять вложения между несколькими активами. Тем более сейчас, когда ситуация на фондовом рынке очень сложная.

– Я бы рекомендовал распределить в пропорции 80 на 20: 80 процентов – низкорисковые инструменты, которые приносят процентный доход и стабильны в своей цене – облигации либо вклады. И 20 процентов – более высокорисковые – акции крупнейших российских компаний, золото (не монетарное, которое хранится на счете), деньги, переданные в управление брокеру и т. д., – перечисляет эксперт.

Акции и облигации

Именно так после эксперимента с ИИС поступил Александр Ефимов. 60 процентов средств решил вложить в облигации, а 40 процентов – в акции. Домашние рекомендовали ему нефтегазовый сектор, сам же он хотел инвестировать в IT и золотодобычу. В итоге вложились и туда, и туда. Плюс инвестировали достаточно большую сумму в банковский сектор и металлургию.

– Акции тогда росли очень хорошо. Но тут есть риски. Облигации более надежны. Государство обязательно заплатит за них по номиналу (как правило, это 1 000 рублей) и два раза в год будут платить заявленный процент, – поясняет Александр.

В кризис, сопровождавший период пандемии, акции IT и банковского сектора поднялись достаточно хорошо. А вот газ и нефть, напротив, сильно просели.

– Тут главное было не паниковать. Кризис – хорошее время для вложений. Например, можно найти облигации с хорошим заявленным процентом. Как я уже сказал, государство обязательно по ним заплатит, – рассказывает Александр Ефимов.

Кроме того, в период пандемии он начал приобретать акции, которые существенно упали в цене. Потом они выросли и принесли ему дополнительную прибыль – до 200 процентов. Эксперты предлагают придерживаться аналогичной стратегии и сейчас.

– Российские ценные бумаги продолжают сохранять долгосрочную привлекательность. Цены на российские акции сейчас беспрецедентно низкие – текущая оценка не отражает объективную стоимость российских активов, цены на энергоресурсы на подъеме, а сами компании на порядок более устойчивы и прибыльны, чем, например, в кризис 1998 года. Поэтому в перспективе инвестиции на отечественном фондовом рынке потенциально могут обеспечить прибыль, в разы превышающую доходность по депозитам, – предполагает Михаил Слуцкер.

– Среди инвестиционных инструментов в III квартале 2022 года аналитики группы ВТБ советуют обратить внимание на рублевые облигации компаний, ориентированных на внутренний спрос, и системно значимых игроков, – соглашается Алексей Долгов. – Начинающим инвесторам мы рекомендуем пользоваться готовыми стратегиями робота – советника ВТБ «Мои Инвестиции», они помогут снизить уровень риска, а также пройти обучающие курсы на сайте Школы инвестора ВТБ.

В свою очередь Михаил Слуцкер предлагает начинающим инвесторам воспользоваться сервисом «Автоследование».

– Это один из самых востребованных сейчас способов инвестирования на финансовых рынках, уникальная возможность заработать даже для тех, кто никогда не инвестировал в ценные бумаги, – объясняет он. – Подключайтесь к выбранной стратегии – и все сделки, совершаемые ее автором, будут автоматически повторяться на вашем счете. Менеджеры «Финам» помогут подобрать стратегию для любого клиента в соответствии с его инвестиционным профилем и потребностями. Что касается обучения, то его, на мой взгляд, нужно пройти всем, даже если инвестор собирается передать средства в доверительное управление. Например, «Финам» предлагает новым клиентам пройти курс «Начинающий», чтобы они уверенно чувствовали себя при работе на бирже.

Валюта не в тренде

А вот хранить сбережения в долларах и евро эксперты не советуют.

– Привлекательность хранения средств в валюте, судя по всему, будет снижаться. Это соответствует неформальному курсу Банка России на дедолларизацию банковской системы. Крупные российские банки уже начали вводить отрицательные ставки и комиссии по валютным вкладам, а переводы денег за рубеж сейчас сильно затруднены. Таким образом, со временем валютные сбережения будут становиться все более токсичным активом, от которого по возможности надо избавляться, – прогнозирует Михаил Слуцкер. – Хранить деньги в наличке, если человек не собирается в ближайшее время за границу, также невыгодно, поскольку в еврозоне отмечается рекордная инфляция – можно просто потерять значительную часть капитала.

Наилучшим вариантом эксперт считает дождаться ослабления рубля, которое уже началось и поддерживается властью, и перенаправить деньги на фондовый рынок – в ОФЗ или акции. Либо сконвертировать свои сбережения в те валюты, которые на текущий момент не являются токсичными, а, наоборот, пользуются наибольшим спросом, такие как китайский юань или гонконгский доллар.

– Сейчас люди, которые в последние месяцы купили валюту по 100–120 рублей с большой комиссией, не знают, что делать и как эту валюту снять со вкладов, – констатирует Алексей Волков. Кроме того, он приводит еще один, не известный широкой аудитории аргумент против хранения наличной валюты.

– Не все знают, что при хранении валюты, особенно долларов, нужно соблюдать серьезные правила гигиены. Те же самые 100-долларовые купюры напечатаны на низкокачественной бумаге, поэтому она подвержена влиянию грибка. Люди этого не знают и, когда приходят в банк для обмена валюты, сталкиваются с комиссией 5 процентов – это достаточно серьезная сумма. Поэтому хранить валюту надо в специальной вакуумной упаковке, в которую можно попросить ее упаковать при покупке в банке. Услуга бесплатная, – поясняет доцент УрГЭУ,

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов уже фиксирует низкий спрос на валютные депозиты:

– Клиентам ВТБ сейчас доступны и валютные вклады, их можно открыть в отделении банка при внесении наличными суммы от 1 000 долларов или евро. Правда, пока мы не наблюдаем ажиотажного спроса на этот продукт.

Недвижимость и драгметаллы

Эти активы эксперты единодушно признают перспективными для инвестиций.

– Именно покупка недвижимости остается у россиян наиболее популярным способом сохранить деньги, – напоминает Михаил Слуцкер. – Традиционно считается, что инвестиции в недвижимость защищают от инфляции, однако следует помнить, что, во-первых, это вложения на долгосрочную перспективу, а во-вторых, требуют довольно высокого входного порога. Но на фоне снижения ставок по льготной ипотеке покупку недвижимости можно рассматривать для личных целей. К слову, решение правительства о снижении ставок поддержало российских девелоперов, акции которых сразу же подросли.

– Сейчас федеральные власти предпринимают серьезные усилия – это и снижение ставки, и льготная ипотека. Поэтому, возможно, вскоре недвижимость может стать неплохим вложением, – соглашается Алексей Волков. – Еще момент. В марте многие банки устанавливали высокие ставки по вкладам. Но сейчас вместе со снижением ключевой ставки ЦБ они понизились. Соответственно, не исключено, что эти деньги пойдут как раз в недвижимость.

Александр Ефимов более 10 лет вкладывается в ювелирное золото. В 2010 году покупал его по 1,2 тысячи рублей за грамм, теперь можно его продать за 2,5 тысячи за грамм. То есть оно выросло больше чем в 2 раза. А в ювелирных магазинах оно стоит по 3 тысячи рублей.

– Золото всегда в цене. Это вложения на дальнюю перспективу – 10–15 лет. Когда времена спокойные, стабильные, цена на золото опускается – и покупать его самое время. Я обычно беру браслет, либо цепочку без камней. А вот слитки хранить сложно: в банке за хранение придется платить, так что выигрыш нулевой, – говорит он.

Вложения в драгоценные металлы могут быть интересной альтернативой и способом диверсификации портфеля, соглашается Алексей Долгов:

– Клиентам массового сегмента мы рекомендуем обезличенные металлические счета, доходность которых привязана к стоимости золота, серебра, платины, палладия, при этом не нужно беспокоиться о хранении слитков. Это проверенный вариант для инвестиций «вдолгую», на несколько лет. Общий объем средств, который клиенты ВТБ Свердловской области разместили на обезличенных металлических счетах, с начала года вырос более чем на треть и превысил 260 млн рублей (по состоянию на май 2022 года). Состоятельным клиентам ВТБ с марта 2022 года доступна покупка золотых слитков.