ЦБ РФ планирует возобновить печать бумажных десятирублевок

Чеканка металлических десятирублевок оказалась затратной. Фото: Алексей Кунилов

Банк России планирует в конце 2022 года возобновить печать бумажных купюр номиналом 10 рублей образца 1997 года. Они до сих пор находятся в обращении, но встречаются крайне редко.

По словам зампреда ЦБ РФ Сергея Белова, чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной.

"Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года", — цитируют зампреда ЦБ РФ Сергея Белова "Известия".

Представитель банка уточнил, что речи о замене металлических денег купюрами не идет. И те, и другие будут в обращении.

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