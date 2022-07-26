Кабмин РФ расширил список соцвыплат для карт "Мир"

Также на карты "Мир" будет перечисляться ежегодная выплата для граждан, награжденных знаком "Почетный донор". Фото: Галина Соловьева

Правительство РФ расширило перечень соцвыплат, которые будут начисляться на карту "Мир". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о ежемесячных выплатах малоимущим семьям, субсидиях на оплату жилья и ЖКХ, если эти траты превышают 22% от суммарного дохода семьи, а также компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Последний вид госпомощи распространяется на педагогов и врачей, работающих в сельской местности, и на семьи военных, которые погибли во время несения службы.

Также на карты "Мир" будет перечисляться ежегодная выплата для граждан, награжденных знаком "Почетный донор".

"В марте международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории Российской Федерации в прежнем режиме, но ими нельзя расплачиваться за границей", — напомнили на сайте кабмина.