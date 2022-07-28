Госдума РФ предложила поднять стипендии до уровня МРОТ

Запрос направлен для проработки в Минобрнауки. Фото: Павел Ворожцов

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение увеличить стипендию студентов до уровня МРОТ.

По ее словам, на деньги, получаемые студентами сегодня, прожить невозможно. Их хватит только на оплату проездного и траты по мелочам. С 1 сентября базовые стипендии вузов составят порядка 1 755 рублей, а техникумов и колледжей — 638 рублей. Несмотря на надбавки в некоторых учебных заведениях — именные, губернаторские и президентская стипендии — общий размер выплат не превышает минимального размера оплаты труда.

"Прошу рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6% в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями, а при рассмотрении бюджета на 2023 год поддержать инициативу о внесении изменений в законодательство, что минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже уровня МРОТа субъекта РФ, на территории которого расположено образовательное учреждение", — передают слова Яны Лантратовой "Известия".

В настоящее время, по информации издания, правительство направило запрос для проработки в Минобрнауки.

Напомним, с 1 июня 2022 года страховые пенсии неработающих россиян, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда увеличились на 10%. Так, МРОТ теперь составляет 15 279 рублей.