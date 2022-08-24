Центробанк РФ предлагает обязать банки возвращать жертвам мошенников похищенные деньги

Банк России предлагает приостанавливать на 2 дня услуги перевода по счету, которые проходят по базе данных как потенциально мошеннические. Фото: Павел Ворожцов

Глава департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров заявил, что российские банки планируют обязать возвращать клиентам деньги, которые были похищены мошенниками. Соответствующее изменение могут внести в закон о национальной платежной системе.

"Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок в течение 60 дней", — передает слова Вадима Уварова РИА Новости.

Также Банк России предлагает приостанавливать на 2 дня услуги перевода по счету, которые проходят по базе данных как мошеннические.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об информационном обмене с МВД — у этого документа есть пересечения с законом о национальной платежной системе. Одобренная нижней палатой парламента инициатива подразумевает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, куда направляются данные о переводах или попытках отправки денег мошенникам. Эта база данных будет дополняться информацией от МВД, что поможет банкам предотвращать противозаконные действия.