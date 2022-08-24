Темы дня

Экономика / Личные финансы
24 августа 2022, 12:56

Центробанк РФ предлагает обязать банки возвращать жертвам мошенников похищенные деньги

Банковская карта

Банк России предлагает приостанавливать на 2 дня услуги перевода по счету, которые проходят по базе данных как потенциально мошеннические. Фото: Павел Ворожцов

Глава департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров заявил, что российские банки планируют обязать возвращать клиентам деньги, которые были похищены мошенниками. Соответствующее изменение могут внести в закон о национальной платежной системе.

"Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок в течение 60 дней", — передает слова Вадима Уварова РИА Новости.

Также Банк России предлагает приостанавливать на 2 дня услуги перевода по счету, которые проходят по базе данных как мошеннические.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об информационном обмене с МВД — у этого документа есть пересечения с законом о национальной платежной системе. Одобренная нижней палатой парламента инициатива подразумевает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, куда направляются данные о переводах или попытках отправки денег мошенникам. Эта база данных будет дополняться информацией от МВД, что поможет банкам предотвращать противозаконные действия.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.08.2022, 14:28 / Общество
В Каменске-Уральском утвердили индивидуальную комплексную программу развития здравоохранения
24.08.2022, 14:00 / Общество
Свердловские поисковики завершили этап тверской экспедиции на месте боев Великой Отечественной войны
24.08.2022, 13:47 / Общество
Татьяна Мерзлякова рассказала о развитии северных территорий Среднего Урала
24.08.2022, 13:26 / Общество
За сутки на Среднем Урале количество случаев COVID-19 возросло до 807
24.08.2022, 12:56 / Экономика
Центробанк РФ предлагает обязать банки возвращать жертвам мошенников похищенные деньги