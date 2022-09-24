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Экономика / Личные финансы
24 сентября 2022, 12:10

Клиенты банков с 1 октября смогут самостоятельно запретить выдачу онлайн-кредитов

  Валерия Белякова
Банкомат

Меры также направлены на борьбу с кибермошенниками. Фото: Алексей Кунилов

Клиенты банков с 1 октября смогут самостоятельно устанавливать запреты на дистанционные операции. Упреждающие меры разработаны и включены в указания ЦБ РФ.

Согласно документу финансового регулятора, граждане вправе ограничивать максимальную сумму для одной транзакции, запрещать денежные переводы от своего имени. Изменения будут особенно актуальны для людей в возрасте, которые часто становятся жертвами кибермошенников.

"Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу", — цитирует "Парламентская газета" пояснения директора департамента информационной безопасности Центробанка РФ (ЦБ) Вадима Уварова.

Подключить бесплатный сервис жители могут, написав заявление в банк. Форма документа и порядок его подачи каждое кредитно-финансовое учреждение определит самостоятельно. Также эксперты считают, что нововведения помогут людям избежать необоснованных трат.

Напомним, ранее Банк России снизил ключевую ставку, сейчас она составляет 7,5%.

Областная газета Свердловской области

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