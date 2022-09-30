Максимальный размер декретных выплат в 2023 году составит 383 тыс. рублей

На выплаты таких пособий в бюджете Социального фонда на 2023 год заложено более 800 млрд рублей. Фото: Владимир Мартьянов

Минтруд РФ сообщил, что в 2023 году максимальные суммы выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством увеличатся на 23 011 рублей. Единовременное пособие по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней составит 383 179 рублей.

При этом максимальный размер выплат по больничным листам будет равен 83 204 рублям в месяц, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет превысит 33 тыс. рублей.

"Единовременное пособие при рождении ребенка индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. <...> Размеры пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за детьми до 1,5 лет зависят от уровня заработка застрахованного в предыдущие 2 года", — заявил глава министерства Антон Котяков.

На выплаты таких пособий в бюджете Социального фонда на 2023 год заложено более 800 млрд рублей, сообщается на сайте Минтруда.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране появится универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно должно объединить в себе ряд уже действующих выплат.

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