Одно за другим тянется

Сотрудник подрядной организации Алексей Наумов показывает обновленные системы водо- и теплоснабжения. Они укрываются вспененным полиэтиленом, что позволяет сохранять тепло и избавляет от конденсата. Фото: Павел Ворожцов

С 1 января плата за капремонт в многоквартирных домах в Свердловской области вырастет с 10,51 до 14,81 рубля за квадратный метр жилья. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Главная причина – существенное подорожание стройматериалов, пояснил в ходе прошедшей на минувшей неделе инспекции ремонтных работ в жилом секторе Екатеринбурга руководитель регионального Фонда содействия капитальному ремонту Станислав СУХАНОВ.

Дом на улице Восточной – один из почти 700 многоквартирников, где работы должны завершиться в текущем году. Специалисты регионального фонда капремонта пришли проверить их качество. Подрядчик приступил к ремонту в начале года и за пять месяцев заменил кровлю и утеплитель на чердаке, все инженерные сети, выполнил работы по устройству фасада, сделал отмостку. Обновление дома обошлось почти в 20 миллионов рублей.

– В этом году сметы проиндексировали, и работать стало лучше – до этого из-за удорожания материалов рентабельность стремилась к нулю. Что касается импортозамещения – у нас особых изменений не произошло, мы уже перешли на местные материалы. С поставками проблем тоже не возникает, они осуществляются в срок, – рассказал главный инженер подрядной организации Григорий Пущанский.

Скачок цен на стройматериалы – главная причина грядущей корректировки уплачиваемых свердловчанами взносов на капремонт жилья, отметил Станислав Суханов. Фонд столкнулся с ним еще в 2021 году – тогда удорожание составило почти 27 процентов, а с начала этого года – еще 15 процентов. В лидерах по удорожанию оказались утеплитель, древесина, не поменялись в цене лишь продукты металлопроката. Из-за этого подрядные организации, с которыми уже были заключены контракты, подали сметы на увеличение стоимости работ. В результате ремонт одного многоквартирного дома подорожал более чем на 40 процентов. Эту разницу, поясняет Станислав Суханов, пришлось выделять из так называемого запаса прочности Фонда. В организации сообщили, что только благодаря этим средствам запланированные на текущий год работы в многоквартирных домах Свердловской области выполнены на 90 процентов и будут закончены в срок. Также на средства запаса прочности разработана проектно-сметная документация для капремонтов в более 600 жилых многоэтажках региона, которые проведут в дальнейшем. Без увеличения суммы взносов, подчеркнул руководитель Фонда, выполнить плановые показатели программы в будущем году будет проблематично:

– В 2021 году мы отремонтировали 1 055 домов, а в этом – 688. Чтобы не падать в количественном выражении, нам нужно иметь дополнительный источник финансирования: федеральные или региональные субсидии. Сейчас субъект нам выделяет деньги только на замену лифтового оборудования – ежегодно около 350 миллионов рублей. Единственный выход – средства жителей.

Важно Увеличение взноса на капремонт не коснется малообеспеченных граждан – для этого будет пересмотрен размер областного стандарта стоимости услуг ЖКХ, который используется для расчета субсидий, сообщили в Фонде содействия капитальному ремонту. Воспользоваться мерами поддержки смогут все семьи, где доля расходов на услуги ЖКХ превышает 12 процентов от общего дохода членов семьи.