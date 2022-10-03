Клиенты банков могут ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

Новые меры по защите от кибермошенников доступны клиентам банков. Фото: Павел Ворожцов

Такая мера начала действовать с октября. Теперь граждане могут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции.

Также есть возможность просто ограничить параметры: максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период. Это предусмотрено указанием Банка России, которое зарегистрировало Министерство юстиции РФ.

Как говорится на сайте Центробанка, установить запрет на дистанционные действия можно в отношении некоторых или всех операций. Для этого клиенту нужно написать заявление в свой банк. Форму и порядок направления этого документа определяет кредитная организация. Отмечается, что снять запрет или изменить параметры разрешается в любое время.

"Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например, для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу", — комментирует директор Департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров.

Кроме того, для допзащиты клиентов от мошенников с октября банки обязали проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.