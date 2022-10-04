Свердловчане начали получать уведомления об уплате налогов за 2021 год

Оплатить все налоги необходимо до 1 декабря 2022 года включительно. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области продолжается кампания по рассылке уведомлений на оплату налога на имущество физических лиц, земельном, транспортном налогах, а также неудержанного налоговым агентом НДФЛ за 2021 год. Документы автоматически формируются в личных кабинетах налогоплательщиков, также их могут направить заказным письмом по почте.

"Приоритетный сервис направления уведомлений — личный кабинет налогоплательщика. Таким способом мы направили уже 950 тысяч уведомлений налогоплательщикам. Если у физического лица нет кабинета налогоплательщика, то уведомления мы направляем заказными письмами. Таким способом будет направлено 900 тысяч писем", — сообщил на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

В общей сложности будет направлено 1 млн 850 тысяч уведомлений, общая сумма исчисленного налога составит 5,5 млрд рублей. Оплатить их необходимо до 1 декабря 2022 года включительно.

В налоговой службе отметили, что в этом году для некоторых жителей сумма налога на имущество физических лиц за 2021 год будет отличаться от той, что была выставлена за 2020 год. В Свердловской области данный вид налога рассчитывается исходя из кадастровой стоимости недвижимости уже второй год. До 2019 года включительно налог исчислялся исходя из инвентаризационной стоимости объектов.

"Федеральное законодательство предусматривает трехлетний переходный период после начала применения кадастровой стоимости для налоговой базы. Для этого применяется формула переходного периода, она предполагает использование понижающего коэффициента. В первый год коэффициент — 0,2, во второй — 0,4, в третий — 0,6. Мы сейчас находимся во втором периоде и применяем коэффициент 0,4. Для кого-то из плательщиков физлиц сумма налога увеличится", — уточнил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

Изменится и сумма земельного налога за 2021 год. Налоговой базой для него служит кадастровая стоимость.

"Она может и увеличиться, и уменьшиться, но в целом общая тенденция такая, что сумма исчисленного налога за 2021 год уменьшилась на 15% по сравнению с 2020 годом", — отметил Павел Ваняшин.

Что касается транспортного налога, то в целом для граждан он почти не изменился. Льготы получат многодетные семьи в рамках регионального законодательства. Использовать их с 2021 года может каждый родитель, ранее это право давалось только одному взрослому. Льгота предоставляется владельцам автомобилей с мощностью до 200 лошадиных сил, ранее предел был до 150 лошадиных сил.

"Если возникли вопросы, можно обратиться к промостранице ФНС, где можно найти ответы и разъяснения, или обратиться в налоговый орган", — рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

Оплатить налоги можно в личном кабинете налогоплательщика. Там же можно произвести взносы за мобилизованного гражданина через сервис "уплата налогов и пошлин", для этого будет сформирован QR-код.