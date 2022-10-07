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7 октября 2022, 20:28

Сбербанк предупредил о сбое в работе приложения за границей

  Валерия Белякова
Приложение банка

Приложение Сбербанка не загружается за границей. Фото: скриншот приложения Сбербанк-онлайн

Сбербанк предупредил о сбое в работе приложения у пользователей, находящихся за рубежом. Клиенты банка отмечают, что сервис очень долго загружается или не открывается.

"В Турции приложение Сбера зависает на стадии открытия и где-то через пару минут выдает различные версии сбоев. С онлайн-сервисами других российских банков проблем нет. Например, Тинькофф и Газпромбанк открываются буквально на раз", — поделился наблюдениями с "Областной газетой" читатель.

В пресс-службе кредитного учреждения отметили, что ограничения в работе приложения носят временный характер и связаны с техническими работами, их планируют завершить в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

На территории России сервисы Сбербанка продолжают работать без перебоев.

Напомним, с 1 октября клиенты банков могут самостоятельно устанавливать запрет на выдачу онлайн-кредитов.

Областная газета Свердловской области

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