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Экономика / Личные финансы
13 октября 2022, 20:35

Жителям четырех новых регионов РФ начали рассчитывать соцвыплаты

  Валерия Белякова
Расчет выплат

Средства на соцвыплаты жителям новых регионов предусмотрены в федеральном бюджете. Фото: Алексей Кунилов

Социальные выплаты начали рассчитывать жителям четырех новых субъектов России. Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках, а также о Запорожской и Херсонской областях.

В целом суммы будут равны тем, что выплачивают по всей России, об этом заявила первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

"Социальные и иные выплаты жителям четырех новых субъектов начнут рассчитываться начиная с 30 сентября", — рассказала в видеоинтервью "Парламентской газете" Елена Перминова.

Парламентарий отметила, что сейчас предстоит гармонизировать законодательство РФ и четырех новых субъектов. У жителей должны быть одинаковые пенсии, заработные платы и другие социальные гарантии, рассказала политик. Эти же условия касаются выплат по материнскому капиталу, пособиям по инвалидности и прочим мерам поддержки.

По данным Перминовой, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены средства.  

"Кроме того, мы знаем, в каком состоянии находятся эти субъекты — там нужно восстанавливать экономику, жилье, дороги, всю инфраструктуру. На это также предусмотрены средства в бюджете", — отметила законодатель, добавив, что все социальные гарантии и обязательства прописаны в бюджете и будут выполнены.   

Напомним, ранее четыре новых региона были внесены в Конституцию РФ.

Областная газета Свердловской области

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