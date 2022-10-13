Жителям четырех новых регионов РФ начали рассчитывать соцвыплаты

Средства на соцвыплаты жителям новых регионов предусмотрены в федеральном бюджете. Фото: Алексей Кунилов

Социальные выплаты начали рассчитывать жителям четырех новых субъектов России. Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках, а также о Запорожской и Херсонской областях.

В целом суммы будут равны тем, что выплачивают по всей России, об этом заявила первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

"Социальные и иные выплаты жителям четырех новых субъектов начнут рассчитываться начиная с 30 сентября", — рассказала в видеоинтервью "Парламентской газете" Елена Перминова.

Парламентарий отметила, что сейчас предстоит гармонизировать законодательство РФ и четырех новых субъектов. У жителей должны быть одинаковые пенсии, заработные платы и другие социальные гарантии, рассказала политик. Эти же условия касаются выплат по материнскому капиталу, пособиям по инвалидности и прочим мерам поддержки.

По данным Перминовой, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены средства.

"Кроме того, мы знаем, в каком состоянии находятся эти субъекты — там нужно восстанавливать экономику, жилье, дороги, всю инфраструктуру. На это также предусмотрены средства в бюджете", — отметила законодатель, добавив, что все социальные гарантии и обязательства прописаны в бюджете и будут выполнены.

Напомним, ранее четыре новых региона были внесены в Конституцию РФ.