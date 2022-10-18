Для живущих за рубежом россиян хотят упростить получение пенсий

Пенсионерам, живущим за границей, предлагают подтверждать право на пенсии через портал Госуслуг. Фото: Владимир Мартьянов

Минтруд РФ предложил упросить процедуру оформления страховых пенсий россиянам, живущим за границей. Согласно инициативе министерства, граждане смогут подавать заявление через портал Госуслуг, не посещая Пенсионный фонд России (ПФР).

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас гражданам РФ, проживающим за границей, необходимо ежегодно лично подтверждать свое право на получение пенсии. Для этого приходится приезжать в отделение ПФР или передавать через посольство информацию в электронном виде, заверенную у нотариуса в России. Все это несет дополнительные расходы.

Минтруд РФ предлагает ввести возможность подавать соответствующее заявление через портал Госуслуг. Для этого необходимо заполнить обращение, закрепить его усиленной неквалифицированной электронной подписью. Для проверки личности подавшего документы планируется использование единых систем идентификации и персональных данных.

Сейчас инициатива проходит общественное обсуждение, оно продлится до 28 октября. В случае одобрения документ вступит в силу с 1 июля 2023 года. Подать заявление через Госуслуги пенсионеры, находящиеся за границей, смогут через полгода. 6 месяцев отводится на подготовку системы к приему обращений.

По данным ПФР, в 133 странах мира живут больше 337 тысяч пенсионеров, выехавших из России и являющихся гражданами РФ. Они вправе получать пенсионные выплаты.

Напомним, в Госдуму РФ внесли на рассмотрение законопроект, который закрепляет право за одной организацией доставлять пенсии.