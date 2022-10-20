Владимир Путин обязал Банк России сообщать в МВД о мошенничествах со счетами клиентов

ЦБ будет обязан передавать в полицию информацию о мошеннических операциях. Фото: Полина Зиновьева

Президент РФ подписал закон, который обязует Банк России сообщать в органы МВД информацию о мошеннических переводах со счетов клиентов. Обмен данными будет производиться в автоматизированном режиме.

"Банк России предоставляет информацию о случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О национальной платежной системе", — указано в тексте опубликованного документа на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным ЦБ РФ, закон будет способствовать ускорению расследования дел, возбужденных полицией по фактам мошенничества при денежных переводах. Как сообщает пресс-служба Банка России, сейчас много времени уходит на переписку через запросы между правоохранительными органами и кредитно-финансовыми учреждениями. Закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России. В ней содержатся данные об операциях, которые провели без согласия клиентов. Таким образом, в полиции смогут почти в онлайн-режиме получать сведения о похищенных средствах. При этом обмен данными будет происходить в рамках соблюдения банковской тайны.

Закон вступит в силу с 21 октября 2023 года. До этого момента регулятор и министерство должны заключить соглашение, в котором определят все критерии передачи информации.

Напомним, с октября 2022 года клиенты банков могут самостоятельно устанавливать в приложениях ограничения на онлайн-операции для защиты от мошенников.