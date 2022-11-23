Свердловчанам напомнили правила и сроки уплаты имущественных налогов физлиц

Уведомления об уплате имущественных налогов физлиц были разосланы в конце сентября – начале октября. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале завершается кампания по обеспечению поступления имущественных налогов физлиц. Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин напомнил о сроках и правилах уплаты налогов, а также рассказал о налоговой поддержке мобилизованных граждан.

Уведомления об уплате имущественных налогов физлиц были разосланы в конце сентября – начале октября. Всего было направлено около 1 850 000 таких документов. Павел Ваняшин отметил, что сумма налога должна быть уплачена не позднее 1 декабря 2022 года. Если уведомление было направлено по почте или в личный кабинет налогоплательщика, оно считается врученным, даже если физлицо не ознакомилось с ним.

"Большинство физлиц оплачивает налоги в последние дни. На сегодняшний день сумма поступлений составляет порядка 3 млрд рублей, это около 60% от общей суммы начисленных налогов. То есть до конца ноября нам еще есть, с кем работать. Если налогоплательщик по какой-то причине все еще не получил уведомление, ему рекомендуется самостоятельно обратиться в соответствующий орган, чтобы опалить налог в срок", — заявил Павел Ваняшин на пресс-конференции.

За каждый день просрочки платежа будут начисляться пени.

Кроме того, Павел Ваняшин заявил, что в четверг, 24 ноября, во всех налоговых органах Свердловской области с 9:00 до 20:00 пройдет день открытых дверей. В рамках мероприятия любой налогоплательщик может задать сотрудникам интересующие его вопросы.

Также начальник отдела налогообложения имущества свердловского УФНС рассказал о мерах поддержки мобилизованных граждан.

"20 октября 2022 года было принято постановление Правительства, в котором предусмотрены комплексные меры налоговой поддержки мобилизованным гражданам. Если говорить конкретно об имущественных налогах физлиц, то этим документом предусмотрен перенос сроков уплаты до 28 числа третьего месяца после окончания периода мобилизации. Также на уплату налога может быть предоставлена рассрочка", — заявил Павел Ваняшин.

Напомним, для мобилизованных также переносятся сроки уплаты сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в отношении граждан, призванных на военную службу для участия в СВО.