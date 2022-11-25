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25 ноября 2022, 16:27

С 1 января 2023 года неработающим пенсионерам увеличат пенсии

  Валерия Белякова
Пенсионер на прогулке

С 1 января увеличатся пенсии неработающих пенсионеров. Фото: Галина Соловьева

Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 4,8%. Увеличение произойдет с 1 января 2023 года, об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в Совете Федерации в ходе "Парламентского диалога". 

1 июня 2022 года по решению президента в России впервые была проведена промежуточная индексация пенсий на 10%. Министр добавил, что сейчас индексация выплат, согласно законодательству, будет проводиться два раза в год — 1 июня и 1 января.

"По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года", — сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее в России предложили увеличить единовременную выплату при рождении детей с 20 472 до 30 000 рублей.

Областная газета Свердловской области

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