Владимир Путин утвердил увеличение прожиточного минимума в 2023 году до 14 375 рублей

Индексация прожиточного минимума позволит увеличить размер ежемесячных выплат для 15 млн россиян. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в 2023 году прожиточный минимум в целом по стране на душу населения на уровне 14 375 рублей. Сумма увеличится на 3,3 % с 1 января.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе сказано, что прожиточный минимум индексируется с учетом высокой прогнозируемой инфляции. Прожиточный минимум для трудоспособного населения будет составлять 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Индексация прожиточного минимума позволит увеличить размер ежемесячных выплат для 15 млн россиян.

Напомним, что с 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля. 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума был увеличен на 10 %, до 13 919 рублей в целом по стране на душу населения, до 15 172 рублей для трудоспособного населения, до 11 970 рублей для пенсионеров и до 13 501 рубля для детей.