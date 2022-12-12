Темы дня

Экономика / Личные финансы
12 декабря 2022, 16:22

С 1 января в России начнет действовать новая система уплаты налогов

  Валерия Белякова
Налоги

С 2023 года в РФ оплачивать налоги будут через Единый налоговый счет. Фото: Галина Соловьева

С 1 января 2023 года в России начнут применять новую систему учета и оплаты налогов через Единый налоговый счет (ЕНС). Это поможет физическим и юридическим лицам избежать ошибок при внесении взносов.

Налогоплательщик сможет оплачивать налоги по реквизитам, указав свой ИНН и сумму. Деньги поступят на единый налоговый счет. Инспекция автоматически распределит средства по обязанностям. Сначала будут погашены все обязательные платежи, а уже потом пени и штрафы. Деньги на ЕНС необходимо вносить до 28 числа. Информацию о том, как распределились средства, можно будет узнать в личном кабинете налогоплательщика или отправив запрос в инспекцию.

"Хронология зачетов поступлений в бюджет строго регламентируется: в первую очередь закрывается недоимка, начиная с более ранней даты возникновения. Далее зачитываются налоги, авансовые платежи по налогам и страховым взносам с даты возникновения обязанности по уплате на основании налоговых деклараций, расчетов, уведомлений об исчисленных суммах. В последнюю очередь будут зачитываться пени, проценты", — уточняют в пресс-службе УФНС России по Свердловской области.

У налогоплательщиков появится возможность зачислять средства на Единый налоговый счет другого лица. Для этого потребуется подать заявление в налоговую службу. Также отмечается, что в случае переплаты налогов значительно ускорится возврат средств. Еще одним преимуществом ЕНС станет снятие блокировки со счета, владелец которого погасил долги. На это будет уходить всего один день. В ФНС уточняют, что оплачивать налоги можно через электронные сервисы: "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет для физических лиц" через опцию "Пополнить авансовый кошелек".

Напомним, ознакомиться с системой ЕНС можно на промо-странице ФНС России.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.12.2022, 19:38 / Общество
Владимир Путин в режиме видеосвязи откроет еще одну дорогу в Свердловской области
12.12.2022, 18:39 / Спорт
Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде 2024 года, но без госфлага
12.12.2022, 17:54 / Общество
Глава Екатеринбурга дал старт конкурсу новогоднего оформления города
12.12.2022, 17:29 / Общество
Свердловчане подали 55 тысяч заявлений на газификацию
12.12.2022, 16:49 / Общество
Игорь Родобольский рассказал уральским студентам о том, что значит быть Героем России