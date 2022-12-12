С 1 января в России начнет действовать новая система уплаты налогов

С 2023 года в РФ оплачивать налоги будут через Единый налоговый счет. Фото: Галина Соловьева

С 1 января 2023 года в России начнут применять новую систему учета и оплаты налогов через Единый налоговый счет (ЕНС). Это поможет физическим и юридическим лицам избежать ошибок при внесении взносов.

Налогоплательщик сможет оплачивать налоги по реквизитам, указав свой ИНН и сумму. Деньги поступят на единый налоговый счет. Инспекция автоматически распределит средства по обязанностям. Сначала будут погашены все обязательные платежи, а уже потом пени и штрафы. Деньги на ЕНС необходимо вносить до 28 числа. Информацию о том, как распределились средства, можно будет узнать в личном кабинете налогоплательщика или отправив запрос в инспекцию.

"Хронология зачетов поступлений в бюджет строго регламентируется: в первую очередь закрывается недоимка, начиная с более ранней даты возникновения. Далее зачитываются налоги, авансовые платежи по налогам и страховым взносам с даты возникновения обязанности по уплате на основании налоговых деклараций, расчетов, уведомлений об исчисленных суммах. В последнюю очередь будут зачитываться пени, проценты", — уточняют в пресс-службе УФНС России по Свердловской области.

У налогоплательщиков появится возможность зачислять средства на Единый налоговый счет другого лица. Для этого потребуется подать заявление в налоговую службу. Также отмечается, что в случае переплаты налогов значительно ускорится возврат средств. Еще одним преимуществом ЕНС станет снятие блокировки со счета, владелец которого погасил долги. На это будет уходить всего один день. В ФНС уточняют, что оплачивать налоги можно через электронные сервисы: "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет для физических лиц" через опцию "Пополнить авансовый кошелек".

Напомним, ознакомиться с системой ЕНС можно на промо-странице ФНС России.