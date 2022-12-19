Единое социальное пособие на Среднем Урале получат более 250 тысяч семей

Семья может получать сразу две выплаты: универсальное пособие и средства из маткапитала. Фото: Галина Соловьева

Единое пособие для детей до 17 лет в малоимущих семьях и для беременных женщин будет доступно россиянам с 1 января 2023 года. В Свердловской области претендовать на такие выплаты смогут более 250 тысяч семей.

Оператором новой системы выплат станет Социальный фонд России, который объединяет в себе функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

"C точки зрения оценки демографических показателей выходим на ориентир в 250–260 тысяч семей-получателей пособия. Важно, что мы создаем для них сквозное прозрачное пространство поддержки от 12-й недели беременности до исполнения ребенку 17 лет. При этом семьи, которым уже назначены отдельные пособия, могут выбрать: продолжить получать их у нас или оформить новое, единое", — отметил глава минсоцполитики Свердловской области Андрей Злоказов.

Единое пособие включает следующие выплаты:

ежемесячные выплаты беременным, которые встали на учет в ранние сроки;

пособие по уходу за ребенком для граждан, не подлежащих обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

выплаты на малышей до 3 лет, а также семьям с детьми от 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет.

Для беременной женщины, которая встала на учет до 12-й недели беременности, размер выплаты составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Детское пособие будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в субъекте РФ. Пособия будут назначать по результатам оценки нуждаемости.

Отметим, в 2023 году на Среднем Урале детский прожиточный минимум составит 14 623 рубля, а для трудоспособных граждан — 15 356 рублей.

Выплаты на детей до 3 лет можно будет получить на ребенка независимо от очередности рождения. Также в департаменте информполитики Свердловской области отмечают, что семья может получать сразу две выплаты: универсальное пособие и средства из маткапитала.

По словам и.о. управляющего отделением ПФР по Свердловской области Ольги Шубиной, пособие можно будет оформить в МФЦ, в офисе Социального фонда или через портал Госуслуг.

"Само заявление видоизменится. В нем можно будет указать всех детей до 17 лет. И таким образом оформить заявление на выплату сразу на каждого ребенка. Новая форма появится на портале Госуслуг в ближайшее время", — пояснила Ольга Шубина.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков отмечал, что подать заявление на получение единого пособия можно будет с 28 декабря 2022 года.