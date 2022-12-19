Владимир Путин установил МРОТ на 2023 год

Соответствующий указ Президент РФ подписал 19 декабря. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2023 году он будет установлен на уровне 16 242 рублей.

На сегодняшний день МРОТ в России составляет 15 279 рублей. С 1 января он увеличится на 6,3%.

Согласно документу, в 2023 и 2024 годах уровень МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке. Увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Также при расчете МРОТ не будут учитывать такой показатель, как величина медианной заработной платы.

Документ о повышении минимального размера оплаты труда опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В начале декабря Владимир Путин подписал закон об установлении прожиточного минимума. В целом по стране на душу населения он будет находиться на уровне 14 375 рублей, для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.