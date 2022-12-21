Кредитный капкан. Мошенники изобретают новые схемы обмана

Эксперты советуют: прежде чем заплатить деньги, внимательно прочтите договор. Фото: Константин Девятов

Мошенники придумывают все новые схемы обмана граждан. Недавно двое уральцев стали жертвами так называемых кредитных брокеров – сотрудников фирм, которые гарантируют получение займов людям с непогашенными долгами или низкими доходами. На деле же они берут деньги за консультационные услуги. Свердловчане отдали им 35 и 65 тысяч, но заём так и не получили. Эксперты и участники финансового рынка советуют внимательно изучать договоры, прежде чем их подписывать.

Хотела помочь внуку

Историю жительницы Екатеринбурга Ольги Жаровой (фамилия изменена – «ОГ») рассказал журналисту юрист Михаил Гуляев, который пытается ей помочь. Она хотела взять потребительский кредит для внука. Юноша учится в вузе, его доход, состоящий из стипендии и случайных заработков, банки считают ненадежным обеспечением для займа. Женщина пошла в банк, но тоже получила отказ. На выходе ее перехватил мужчина, который представился кредитным брокером. Он рассказал, что его фирма помогает людям с плохой кредитной историей или малыми доходами в поисках банка, готового дать кредит, и предложил помощь.

Ольга вместе с ним прошла в расположенный неподалеку офис, где ей предложили подписать договор. За услугу в поиске банка попросили 35 тысяч рублей. Сумма показалась большой, но внуку хотелось помочь. Женщина отдала деньги и стала ждать результата.

Прошла неделя, другая, третья. Ольга Жарова звонила брокеру, тот отвечал, что работает над ее вопросом. Через месяц, когда срок договора истек, ей заявили, что ни один из банков не соглашается дать кредит. Тогда женщина потребовала вернуть деньги, уплаченные за услугу, которую не оказали. В ответ ей посоветовали внимательно изучить подписанный договор: согласно ему фирма берет на себя лишь поиск потенциальных кредиторов, но при этом не дает никаких гарантий.

– Договор действительно составлен ловко, – говорит Михаил Гуляев. – В нем речь идет о консультации, предоставлении информации о банках и условиях кредитования. Конечно, на словах моей доверительнице обещали другое – найти банк, который даст кредит. Но слова к делу, как говорится, не пришьешь.

По словам юриста, закон о защите прав потребителей дает гражданам право вернуть деньги за услугу, если она не была оказана. Но именно это и сложно доказать, когда речь идет не о ремонте, допустим, чайника или квартиры, а о консультации. Поэтому людям надо внимательно читать документы, прежде чем подписывать их и отдавать деньги.

Кредит под кредит

Пострадал от «кредитного специалиста» и житель Нижнего Тагила Павел Королёв (фамилия изменена – «ОГ»), обратившийся на днях в нашу редакцию. Мужчина хотел взять кредит в размере одного миллиона рублей на покупку машины. Но в банке ему отказали из-за наличия непогашенного ипотечный кредита. Павел обратился в фирму, предлагающую помощь в таких вопросах. Там с него запросили предоплату в размере 65 тысяч рублей. Поскольку таких денег у Павла не было, ему предложили быстро оформить кредит. В итоге банк, готовый дать кредит на покупку автомобиля, мужчине не нашли, но погашать заём ему приходится.

– Знакомый юрист помог написать претензию с требованием расторгнуть кредитный договор, – рассказывает Павел, – но обнадеживать меня не стал. Говорит, что шансов вернуть деньги мало. Отправили мы также жалобу в Центробанк России, может, там найдут управу на мошенников.

Просто консультанты

Как сообщили «ОГ» в главном управлении МВД России по Свердловской области, пока к ним заявлений от обманутых «кредитными брокерами» уральцев не поступало. Однако, судя по информации федеральных телеканалов, в других регионах от них уже пострадало немало людей. Нет гарантии, что и на Среднем Урале эта тенденция не примет массовый характер.

Эксперты поясняют: деятельность таких мошенников пресечь на законодательном уровне крайне сложно.

– В законодательстве нет понятия «кредитный брокер», поэтому такая деятельность не регламентируется и не контролируется, – говорит эксперт отдела финансовой грамотности Уральского главного управления Банка России Родион Яковлев. – Чаще всего таким красивым термином называют себя консультанты. За свои советы и помощь они вправе брать деньги. Но надо понимать, что помощь их, как правило, состоит в том, чтобы просто составить список банков или микрофинансовых организаций, помочь собрать и разослать по ним пакет документов. Но все это может сделать и сам потенциальный заемщик. Ничего сложного и требующего особых навыков в этом нет.

Если «брокер» уверяет, что поможет получить кредит любому заемщику, он точно говорит неправду, подчеркивает Родион Яковлев. Ведь решение в большинстве случаев принимает не он и не сотрудник банка, а программа, которая автоматически оценивает заемщика на основе документов о его доходе, стажа работы и кредитной истории.

– Кредитные брокеры не могут гарантировать, что кредит точно будет выдан и не могут обещать конкретную процентную ставку, – добавляет эксперт. – Мошенники же гарантируют, что их связи в банке обеспечат выдачу кредита. И берут деньги не просто за советы и информацию, но и «за гарантии». Дополнительно они могут выставить клиенту счет за фиктивную страховку, мотивируя это тем, что с такой страховкой банк будет более лоялен.

В общем, договор о выдаче кредита заключается только с банком. Банковские брокеры предлагают лишь консультационные и информационные услуги.

СОВЕТ Вадим АБДРАШИТОВ, кредитный брокер: – Мы действительно оказываем консультационные и информационные услуги. Объясним, на что может рассчитывать клиент, в какой банк ему лучше обратиться, какие документы понадобятся для предоставления кредита. Можем помочь собрать документы. Те, кто работает честно, не берут предоплату, а закладывают в договор процент от полученного клиентом кредита.