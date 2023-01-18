Госдума РФ поддержала отмену НДФЛ на матпомощь студентам

Сейчас НДФЛ не облагаются материальные выплаты менее 4 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов

В России планируют отменить налог в размере 13 % на материальную помощь, которую получают студенты колледжей и вузов. Соответствующий законопроект 18 января приняли в первом чтении депутаты Госдумы РФ.

Документ предполагает внесение изменений в ст. 217 ч. 2 Налогового кодекса, поясняется на сайте нижней палаты парламента.

Претендовать на получение матпомощи во время учебы в среднем профессиональном или высшем учебном заведении могут дети, которые остались без попечения родителей, студенты с ограниченными возможностями здоровья, члены малоимущих семей и представители других социально уязвимых категорий населения.

Сейчас НДФЛ не облагаются материальные выплаты менее 4 тыс. рублей.

"Это несправедливо, когда государство оказывает поддержку молодым людям, но в то же время забирает часть выплаты обратно. Такую помощь нельзя рассматривать как доход, это целевая выплата в трудной жизненной ситуации для молодого человека", — заявил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, который выступает соавтором законопроекта.