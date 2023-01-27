Владимир Путин поручил индексировать МРОТ выше уровня инфляции

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В частности, глава государства поручил обеспечить увеличение МРОТ выше уровня инфляции.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда", — говорится в тексте.

Поручение должно быть исполнено до 1 июля 2023 года.

Также Владимир Путин поставил задачу добиться в нынешнем году роста реальных зарплат, снижения бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни. Ответственными за исполнение этого поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, а также губернаторы регионов.