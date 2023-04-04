Владимир Путин заявил, что зарплата россиян должна вырасти на 3–5%

Владимир Путин посетил завод в Туле и пообщался с рабочими. фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин сегодня посетил Тульский завод железнодорожного машиностроения "Тулажелдормаш". Президент осмотрел производственные цеха и побеседовал с рабочими. В частности обсудили рост цен и зарплат россиян, сообщает пресс-служба Кремля.

На вопрос о том, что делается для повышения доходов граждан, Владимир Путин заявил, что реальная зарплата в целом по стране должна вырасти на 3–5%.

"Это задача № 1 — чтобы доходы российских семей были достойными. <...> В прошлом году инфляция взлетела на 17%, а заработные платы в номинальном выражении за такой инфляцией не успевали. <...> За предыдущие месяцы в целом по стране реальные зарплаты начали расти — на 0,3, 0,4, 0,6%. <...> Мы думаем, что реальная зарплата в целом по стране должна вырасти на 3–5%, а реальные располагаемые доходы — на 2–3%. <...> Сейчас инфляция по результатам марта будет меньше 4% и имеет тенденцию к снижению", — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что рост уровня благосостояния российских семей является ключевой задачей для государства.

Напомним, в начале года Президент поставил задачу Правительству добиться в текущем году снижения бедности, роста реальных зарплат, увеличения рождаемости и продолжительности жизни. Поручение должно быть исполнено до 1 июля 2023 года.