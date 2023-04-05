Банк России выпустил памятную серебряную монету с портретом Валентины Терешковой

Памятная монета имеет номинал 3 рубля. Фото: пресс-служба Банка России

К 60-летию первого полета в космос женщины-космонавта Валентины Терешковой Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету. Ее тираж — 3 000 штук.

Монета имеет номинал 3 рубля. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925, сообщает пресс-служба Банка России.

На лицевой стороне монеты изображен герб Российской Федерации, на оборотной — рельефный портрет Валентины Терешковой в скафандре и стилизованное изображение чайки на фоне Земли, звездного неба и абстрактных линий, символизирующих полет в космосе. Под портретом имеется надпись "16–19 июня 1963 г.", а по окружности — "60-летие первого полета в космос женщины-космонавта".

Эта монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

16 июня 1963 года с космодрома Байконур был запущен на околоземную орбиту космический корабль "Восток-6", который пилотировала Валентина Терешкова (позывной Чайка). Она провела в космосе почти трое суток и до сих пор является единственной женщиной, совершившей полет в космос в одиночку.

Напомним, ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых.