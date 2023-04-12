В России увеличат социальные налоговые вычеты на обучение и лечение

Цель законопроекта — поддержать семьи с детьми. Фото: Алексей Кунилов

Государственная дума в первом чтении приняла поправки в Налоговый кодекс. Предлагается увеличить сумму налогового вычета по расходам на образование, лечение, покупку лекарств со 120 000 до 150 000 рублей, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Расходы на обучение, поддержку здоровья — социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для роста качества жизни людей и экономики страны. Увеличение налоговых вычетов сэкономит средства, которые граждане смогут направить на дополнительное образование", — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Также с 50 000 до 110 000 рублей увеличена сумма, с которой граждане получают 13-процентный налоговый вычет по расходам на обучение детей.

Проект закона подготовлен в целях реализации положений послания Президента Федеральному собранию. Авторами инициативы стали председатель Государственной думы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций.

Напомним, в Госдуме приняли законопроект, который освободит участников спецоперации от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав.