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3 июля 2023, 17:16

Министерство труда РФ предложило увеличить МРОТ до 19 242 рублей

  Андрей Осенков
Минтруд предложил с 1 января 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%

С 1 января 2023 года вступил в силу закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда 16 242 рубля в месяц. Фото: Павел Ворожцов

Минтруд России по поручению Президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

"С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля. С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%", — сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Подобное увеличение размера оплаты труда затронет 4,8 миллиона работников. Для увеличения МРОТ будет направлено 75,9 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней, а из внебюджетного сектора — 47,4 миллиарда рублей.

Ранее "Областная газета" писала, что в подготовке бюджета на 2024–2026 годы муниципалитетам помогает минфин Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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