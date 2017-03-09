Богдановичское ОАО «Огнеупоры» получило право вооружиться передовыми японскими разработками. Соответствующее положение прописано в долгосрочном соглашении, подписанном гендиректором «Огнеупоров» Алексеем Юрковым и вице-президентом «Тайко Рефракториз» Кобаяши Сатоко. Таким образом в Свердловской области стартовала апробация инновационных технологий огнеупорных бетонов для футеровки доменных печей.

Вице президент компании «Тайко» - Кобаяши Сатоко. Фото: Алексей Кунилов

— У нас уже готов участок, который будет снабжен всем необходимым оборудованием. Это будет стоить около 50 миллионов рублей. Надеемся в ближайшие пять лет разрабатывать новые материалы и поставлять их на рынок России и Казахстана, — пояснил гендиректор «Огнеупоров» Алексей Юрков.

Пуск производства намечен на июнь. На первом этапе производитель будет ориентироваться на чёрную металлургию, а затем уже и на сталь — ведутся переговоры, к примеру, с ММК и предприятиями «Мечела» о поставке будущей продукции.

Главный инженер Павел Мартьянов проводит экскурсию по Богдановичскому заводу ОАО «Огнеупоры». Фото: Алексей Кунилов

— Свердловская область ежегодно производит до девяти миллионов тонн различных металлов, из них порядка 75 процентов — это чёрная металлургия. Сегодняшнее оборудование позволяет выдерживать 34–36 плавок, современные технологии увеличивают срок эксплуатации печей в 2–2,5 раза. Это перспективное направление не только для металлургии, оно коснётся целого комплекса предприятий, связанных с температурной обработкой, — подчеркнул министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.