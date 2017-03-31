В четверг 30 марта прошёл форум «Содействие торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Россией на Урале», организованный Генеральным консульством КНР в Екатеринбурге при содействии областного правительства и посольства Китая в РФ. На форуме представители регионов, входящих в состав Уральского федерального округа (УрФО), рассказали китайским партнёрам о том, какие возможности есть на Урале для инвестирования, а также обсудили меры по укреплению отношений между странами.

Большие планы на Урал

— Сейчас российско-китайские отношения переживают самый благоприятный период своей истории. И расширение регионального сотрудничества является одной из важнейших задач развития межгосударственных связей. Основной целью данного форума является содействие реальному взаимодействию между Китаем и Уралом, а также создание платформы для коммуникации и обмена информации, — заявила Генеральный консул КНР в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин, открывая мероприятие.

Министр международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев, Генконсул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин и полномочный министр посольства Китая в РФ Су Фанцю обсудили варианты по укреплению экономических связей между Уралом и Китаем. Фото: Генконсульство КНР

Полномочный министр посольства КНР в России Су Фанцю, специально прибывший на форум из Москвы, отметил положительный тренд в области торговых отношений между Китаем и Россией.

— Товарооборот между Китаем и Россией в 2016 году вырос на 2,2 процента по сравнению с 2015 годом и составил 69,53 млрд долларов США. При этом Китай устойчиво сохраняет статус крупнейшего торгово-экономического партнёра России. По итогам января и февраля 2017 года торговый оборот между нашими странами достиг 11,58 млрд долларов, что на 28,8 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. В последние годы сотрудничество между провинциями Китая и регионами России постоянно улучшается. Уральский федеральный округ является одним из быстро развивающихся регионов России, а Свердловская область по большинству социально-экономических показателей входит в первую десятку субъектов РФ, — сказал Су Фанцю.

Представитель МИДа в Екатеринбурге Александр Харлов (в центре) с сожалением отметил, что «количество простых торговых операций между Китаем и регионами УрФО пока гораздо больше, чем число операций, которые затрагивают сложные виды сотрудничества и совместного инвестирования». Фото: Алексей Кунилов

В разговоре с корреспондентом «ОГ» он также подчеркнул, что Урал как промышленное сердце России занимает важное место в реализации глобальной стратегии Китая «Один пояс и один путь», цель которой — создать торговую и промышленную сеть между Европой, Азией и Африкой.

— Здесь мы видим большой потенциал по производственным, человеческим и природным ресурсам. Уверен, в скором времени экономическое значение Урала возрастёт, — поделился своим мнением господин полномочный министр.

Китай создаёт «единое окно»…

Как заявил на форуме министр международных и внешнеэкономических связей Сверд-ловской области Андрей Соболев, по договорённости правительства Свердловской области с Генконсульством Китая сейчас в Екатеринбурге создаётся новая структура — межрегиональный комитет содействия торговле и инвестициям Урала и Китая. Комитет как «единое окно» будет оказывать уральским и китайским бизнесменам полный спектр услуг для двустороннего сотрудничества — от визовой поддержки до поиска партнёров, поручительства, оказания юридических консультаций, проведения маркетинговых исследований, языкового сопровож-дения, подкрепления проектов финансовыми инструментами, включения в региональные проекты. С российской стороны оператором площадки выступила Уральская торгово-промышленная палата, куда её президент Андрей Беседин уже предложил обращаться, «не дожидаясь появления специальной вывески». Сейчас решается вопрос о том, чтобы с китайской стороны в комитете работала «зеркальная структура».

…а полпредство строит мост к Поднебесной

Как рассказала на форуме начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента в УрФО Анна Ленская, чтобы привлечь китайских инвесторов на Урал, в июне этого года на IV Российско-Китайском ЭКСПО планируется организовать презентационную площадку для демонстрации пяти инвестиционных проектов от разных регионов Урала под общим названием «Евразийский мост».

Начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента в УрФО Анна Ленская рассказала про презентационную площадку «Евразийский мост». Фото: Алексей Кунилов

— Главным преимуществом такого формата будет интерактивное общение — инвестор может незамедлительно уточнить детали, а менеджер прокомментировать позицию. Полномочный представитель президента при этом станет также гарантом отсутствия административных барьеров при реализации проектов, — сказала Анна Ленская.

Представитель МИДа в Екатеринбурге Александр Харлов призвал уральские компании самим включаться в активную работу по привлечению на рынок региона китайских инвесторов, а не только ожидать инициативы от государства. Он также с сожалением отметил, что «количество простых торговых операций между Китаем и регионами УрФО пока гораздо больше, чем число операций, которые затрагивают сложные виды сотрудничества и совместного инвестирования». В то же время изучение планов по сотрудничеству выявило большую потребность в со-здании совместных предприятий при производстве машиностроительной продукции, а также в строительной, химической, фармацевтической и топливно-энергетической сферах.

Бизнесу нужна чайная церемония

Китайские предприниматели тоже ждут большей активности от своих уральских коллег в вопросе установления контактов.

— Чтобы инвестировать в другую страну, нужен большой толчок и маленький барьер, — сказал генерального директор Платформы интеграции международных экономических и торговых ресурсов «Хопинг Чайна» господин Ван Сюй. По его словам, толчком является подтверждённый спрос на конкретные услуги или товары, а в качестве препятствия выступают инвестиционные риски. — Если государство решило развивать какую-то сферу, китайских инвесторов нужно привлекать, используя российские компании. Надо сначала найти российское предприятие, которое имеет хорошую базу в этой отрасли, а потом приглашать китайских партнёров, чтобы те подхватили инициативу.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин (на фото справа) призвал бизнесменов, заинтересованных в контактах с китайскими партнёрами, не ждать, пока появится официальная вывеска межрегионального комитета содействия торговли и инвестициям Урала и Китая, а обращаться в УТПП уже сейчас. Фото: Алексей Кунилов

По словам господина Ван Сюй, в экономической деятельности, как в химической реакции, основными элементами являются предприятия, а государство выступает лишь катализатором.

— К сожалению, на протяжении того времени, пока мы работаем в России, мы видим, что к нам чаще всего обращаются правительственные структуры и редко — сами предприятия. Поэтому я хочу пригласить руководителей свердловских предприятий в наш офис в Москву, чтобы там спокойно попить чаю. Думаю, даже пока мы пьём одну чашку, у нас получится увидеть много возможностей, как вместе заработать деньги, — уверен представитель китайского бизнеса.