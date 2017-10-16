День открытых дверь состоялся в Банке России в минувшую субботу. Он прошёл одновременно во всех территориальных учреждениях ЦБ — от Калининграда до Владивостока. Уральское главное управление Центробанка в Екатеринбурге также не осталось в стороне. При этом гостей пустили в святая святых — в банковское хранилище, которое действовало вплоть до 2015 года.

Начать экскурсию можно было ещё перед входом в территориальное отделение ЦБ. Все желающие могли попробовать себя в роли инкассатора — примерить бронежилет и изучить устройство автомобиля для перевозки денег. Бронежилет весом до восьми килограммов пользовался особой популярностью у мальчишек. Такой вес не смущал даже тех, кому не исполнилось и десяти лет. Также детей катали в гужевой повозке, которую ранее использовали для доставки наличности, и дарили им шоколадные монеты.

Фото: Владимир Мартьянов

Но самое интересное, конечно, было спрятано глубоко в недрах здания — это банковское хранилище, действовавшее до 2015 года. Теперь данное помещение без окон и с дверью весом около тонны стало музеем. Здесь посетителей ждали банковский сотрудник, переодетый главным кассиром начала XX века, и рассказ об отделении Русско-Азиатского банка на пересечении улиц Малышева и Вайнера в Екатеринбурге. От этого здания и ведёт свою историю Уральское главное управление Центробанка. Экспонаты для нового музея перевезены тоже оттуда.

Это несгораемые шкафы для хранения наличности, кованый сундук для тех же целей, прижимающее устройство для формирования пачек банкнот, лупа для определения подлинности денег и ключ производства известного изобретателя сейфов Александра Фише. Кстати, у финансистов есть свой сленг. Они говорят не «мешки с монетами», а «мешки с монетой» — будто она одна на все случаи жизни. Банкноты же в начале прошлого века назывались государственными кредитным билетами. В музее можно увидеть такие билеты (размером гораздо больше, чем нынешние банкноты) выпуска 1898,1905,1909 и 1912 годов.

Также банкиры познакомили гостей с теми технологиями, которые использовались ещё совсем недавно. Среди них металлические контейнеры, на одном из которых красуется надпись «450 миллионов рублей», стеллажи, где хранились деньги, и погрузчик, с помощью которого приходилось «ворочать миллионами». Всё это более не используется — финансисты перешли на более современные, кассетные, технологии.