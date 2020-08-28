На озере Таватуй продают ещё один особняк

На озере Таватуй продают ещё один особняк. Фото: объявление.

В Свердловской области на продажу выставили особняк, расположенный в первой береговой линии озера Таватуй. Стоимость объекта составляет 75 миллионов рублей.

Как говорится в объявлении, на земельном участке в 70 соток находятся основной дом общей площадью 534,5 квадратных метра, баня и вспомогательные постройки. На придомовой территории растут многолетние сосны, которые "наполняют воздух целительными фитонцидами ‒ природными антиоксидантами, благотворно влияющими на иммунитет и здоровье".

Фото: объявление

Продавец уверяет, что в особняке всё готово для комфортной жизни. В доме даже есть собственный бассейн со SPA, включающем хамам.

Фото: объявление

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о продаже усадьбы с видом на лес и на озеро Таватуй. Его предлагают приобрести за 250 миллионов рублей. В указанном посёлке также можно найти варианты за 180 миллионов рублей, 170 миллионов рублей и 50 миллионов рублей.

Добавим, одним из последних объектов, выставленных на продажу, стал трёхэтажный дом у озера Таватуй. В объявлении отмечалось, что на участке расположен дом, баня, а также гараж для катера, водного мотоцикла или лодок. Стоимость объекта составляет 70 миллионов рублей.