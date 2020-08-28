На Среднем Урале вновь выберут лучшие строительные объекты

Фото: Галина Соловьёва

В регионе объявлен приём заявок на строительный конкурс достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный Триумф», итоги которого традиционно оглашают на полях форума 100+ Forum Russia. В этом году жюри выберет победителей в семи номинациях.

В рамках конкурса будут определены лучшие жилые комплексы класса эконом и комфорт в Екатеринбурге и Свердловской области, лучший объект коммерческой недвижимости, лучшие социальные и промышленные объекты. Юридические лица и предприниматели, которые работают в сфере строительства, также могут претендовать на звание «Лучшее предприятие стройиндустрии». Заявки принимаются до 10 сентября 2020 года. Подробнее об условиях конкурса – на s-triumf.ru.

Напомним, конкурс проводится при поддержке правительства области и администрации Екатеринбурга. Организаторами являются саморегулируемые организации и объединения строителей, которые работают на территории области. В прошлом году на него поступило около 50 заявок.