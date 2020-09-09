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Экономика / Недвижимость
9 сентября 2020, 10:24

В Екатеринбурге одобрили увеличение плотности застройки

застройка, Екатеринбург

В Екатеринбурге одобрили увеличение плотности застройки. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге подвели итоги общественных обсуждений изменений в правила землепользования и застройки, предполагающих увеличение плотности застройки. Большинство участников обсуждений поддержали проект.

Как писала ранее «Областная газета», согласно изменениям в правила землепользования и застройки предполагается, что в общественно-деловых зонах городского центра и местного значения, зонах среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки будет увеличен коэффициент строительного использования, то есть плотность застройки. Также в городе может быть отменена необходимость соблюдать минимальные отступы по границам участка.

Как отмечается на сайте мэрии, в общественных обсуждения поучаствовали 5 607 горожан. 5 560 из них одобрили изменения, остальные — частично или полностью отказались принимать поправки.

Выступившие против объяснили свой выбор тем, что более плотная застройка, по их мнению, ухудшит экологическую обстановку в городе, ограничит транспортную доступность объектов и негативно скажется на инфраструктуре. Организаторы общественных обсуждений ответили, что повышенный коэффициент строительного использования «не отразится на комфортности проживания потенциального населения», и не приняли возражения.

Напомним, общественные обсуждения проходили в уральской столице с 16 июня до 4 августа.

Областная газета Свердловской области

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